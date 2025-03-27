Історія врятованого хреста у с. Застінка Тернопільського району

Під час моніторингу пам’яток Великогаївської територіальної громади дослідники відвідали село Застінка, де звернули увагу на старовинний пам’ятний хрест, встановлений ще в 1880 році. Цей хрест розташований неподалік руїн костелу, на подвір’ї Іванни Андрушків, з якою вдалося поспілкуватися.

Хрест був встановлений як офірний знак на честь і хвалу Богу завдяки пожертві Івана та Параскеви Гуль. Пам’ятник виконано з каменю невідомим скульптором, який створив хрест із Розп’яттям Ісуса Христа та барельєфні зображення святих Івана Хрестителя і великомучениці Параскевії. Текст на постаменті, на жаль, втратив чіткість через час, і напис прізвища є нечітким.

В період радянського атеїзму пам’ятник було зруйновано, а хрест вивезли далеко від людських очей, до села Дичків. Однак, коли радянський режим ослаб, Іванна Андрушків разом із швагром Іваном Гулем рішуче забрали хрест назад додому. На жаль, під час переміщення рука Спасителя була пошкоджена, але фіґуру вдалося реставрувати.

Іванна Андрушків разом із родиною продовжує доглядати за пам’ятником і зберігає його до сьогодні. Ця історія є не лише свідченням відваги та гідності людей, а й важливим елементом культурної спадщини села Застінка.

Для тих, хто хоче дізнатися більше, ми також подаємо короткий відеозапис із Іванною Андрушків, яка розповідає про порятунок цієї цінної скульптури.

Дякуємо працівникам культури с. Застінка за надану історичну інформацію та підтримку.

Автор: В. Салук, завідувач відділу науково-охоронних робіт пам’яток історії та монументального мистецтва.