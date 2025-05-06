205 українських воїнів повернулися з російського полону: Зеленський подякував за допомогу ОАЕ
Сьогодні Україна повернула з російського полону 205 захисників. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, серед звільнених — військовослужбовці практично всіх видів і родів військ, включаючи оборонців Маріуполя та вояків, які боронили інші ділянки фронту.
«Наші – вільні. Наші – вдома», — написав Зеленський.
Президент зазначив, що українські полонені перебували в різних регіонах Росії, де зазнавали нелюдського поводження з боку тюремної системи РФ. Основною метою утримання, за словами Президента, було «знущання і знищення людяності».
Глава держави подякував усім, хто долучився до організації обміну, зокрема міжнародним партнерам, а особливо — Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво та підтримку.
«Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», — підкреслив Президент.
Цей обмін став черговим кроком України у відновленні справедливості та порятунку своїх громадян, що перебували в полоні ворога.