11:21 | 21.09.2023
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Захисники збили 36 із 43 крилатих ракет, запущених росіянами – Залужний

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Під час нічного обстрілу Сили ППО збили 36 ворожих крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Усього вночі близько 3.40 російські окупанти запустили 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс.

Ракети запускали у декілька хвиль. У повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

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