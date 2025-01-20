10:48 | 20.01.2025
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Пантеон Героїв 

Хвилина мовчання на честь Юрія ГОДИ

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Юрій був майстром своєї справи – водієм-слюсарем бронетанкової техніки. Побратими дали йому позивний “Борода”. Емоційний та справедливий, він завжди знав як правильно діяти у складних ситуаціях.

У 41 рік, восени 2015-го, Юрій став на захист України. Служив на Донеччині та Луганщині, де проявив себе як відповідальний воїн і надійний побратим.

“Тато був людиною зі сталевою волею й понад усе любив свободу і Україну”, – з теплотою згадує донька Діана. Він мріяв про перемогу України, але не дожив до неї – серце воїна зупинилося 20 липня 2016 року в Тернополі.

За особисту мужність Юрій ГОДА посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.

У скорботі залишились доньки Аліна та Діана, які бережуть світлу пам’ять про батька-захисника.

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