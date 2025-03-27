Допоможіть трьом дітям з лейкозом у Тернопільській лікарні: збір коштів для лікування

Міжнародний благодійний фонд “ЖИВИ” звертається до всіх небайдужих із важливим закликом про допомогу. У дитячому відділенні онкогематології Тернопільської міської лікарні на даний момент лікуються троє дітей, які мають діагноз гострий лімфобластний лейкоз. Для них кожен день — це велика боротьба за життя.

Хіміотерапія знищує ракові клітини, але водночас має серйозний вплив на весь організм, викликаючи численні побічні ефекти. Для підтримки цих маленьких героїв необхідні спеціальні ліки, які: ✅ Полегшують переносимість хіміотерапії. ✅ Захищають організм від токсичного впливу. ✅ Допомагають швидше відновитися.

Ці ліки є дороговартісними, і без підтримки благодійників ми не зможемо забезпечити їх для дітей. Тому відкрито збір коштів на суму 22 000 грн.

Благодійний фонд “ЖИВИ” закликає всіх небайдужих приєднатися до збору коштів. Будь-яка сума наближає дітей до перемоги над хворобою. Кожен внесок — це шанс на здорове майбутнє для цих маленьких пацієнтів.

АТ КБ “Приватбанк” IBAN: UA143052990000026009033303820 ЄДРПОУ 43538969 МБФ “ЖИВИ” Призначення платежу: благодійна допомога

Карта Приватбанку – 5169335101010086 Отримувач МБФ “ЖИВИ” Призначення платежу: Благодійна допомога

Карта Приватбанку – 5169335101010086 Отримувач МБФ “ЖИВИ” Призначення платежу: Благодійна допомога

Дякуємо за вашу підтримку!