Щоб оцінити рівень конкуренції і академічні успіхи випускників, журнал «Фокус» в четвертий раз представляє рейтинг «100 кращих шкіл України». Як і в попередні роки, рейтинг «Фокуса» створюється за підсумками Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Однакова методологія дає нам можливість відстежити, що конкуренція між випускниками з року в рік зростає. Динаміка всередині «сотні» демонструє наявність «амбітних» дітей у всіх регіонах і типах навчальних закладів. Для прикладу, протягом останніх трьох років, зростає середній бал результатів ЗНО. І хоча різниця може здатися мізерною, саме вона визначає, хто потрапляє в сотню кращих.

Багато в чому результати ЗНО підтвердили недавнє дослідження якості освіти міжнародної програми PISA: середньостатистичний український школяр плаває в математиці, а розрив у якості освіти між селом і містом катастрофічний, так як до рейтингу не ввійшла жодна сільська школа.

Є в цьогорічному рейтингу дві гімназії Тернопільської області: українська гімназія ім. І. Франка (м. Тернопіль) та гімназія ім. М.Шашкевича (м. Чортків). Тернопільська гімназія вже була в «сотні», але, на цей раз, піднялась на тридцять позицій і займає 53 місце. А ось знання чортківських учнів дозволили увірватися в цей рейтинг та одразу посісти 61 місце.





