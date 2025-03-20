Перша ендоскопічна операція в Тернопільській лікарні: нові можливості для лікування хребта

У березні Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня здійснила важливий крок у сфері нейрохірургії, провівши першу ендоскопічну операцію з використанням сучасного обладнання. Цей захід став знаковим для медичного закладу, відкриваючи нові можливості лікування пацієнтів з проблемами хребта.

Операцію виконали 6 березня в нейрохірургічному відділенні лікарні, застосувавши новітню ендоскопічну стійку, що дозволяє забезпечити чітке зображення операційного поля та точний контроль над інструментами під час втручання. Обладнання, яке використовувалося в операції, належить провідним німецьким виробникам, таким як Tantarra, Richard Wolf, RivoSpine та Aesculap.

Перша операція з ендоскопічною стійкою була проведена пацієнту з міжхребцевою грижею. Хірургічне втручання здійснили через маленький розріз (8 мм), після чого пацієнт відновився за дві години і вже міг ходити по палаті. Наступного дня його виписали додому.

Ендоскопічна хірургія має значні переваги порівняно з традиційними методами: мінімальна інвазивність, зниження післяопераційного болю, швидше відновлення, зменшення ризику інфекцій та кращий косметичний ефект.

Завдяки новому обладнанню лікування хребтових патологій у лікарні стає більш ефективним і безпечним. Професійна команда лікарів, під керівництвом Олексія Леонтьєва, пройшла спеціальне навчання для виконання таких операцій. Тепер лікарня здатна здійснювати повний спектр ендоскопічних втручань на хребті і спинному мозку, а також використовувати трансназальний доступ для лікування утворень гіпофізу і основи черепа, а також мініінвазивні операції на головному мозку.