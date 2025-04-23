Позбавлений прав, але не страху: 22-річний порушник знову за кермом — і досі не в тюрмі

На вулиці Леся Курбаса в Тернополі патрульні зупинили Chrysler, який неодноразово фігурував у відео з грубими порушеннями ПДР. Коли інспектори підійшли до авто, “водія” на місці вже не було — 22-річний молодик поспіхом пересів на заднє сидіння, намагаючись прикинутися пасажиром. Документів у нього, звісно ж, не було.

Цей самий громадянин уже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності й був позбавлений права керування на 5 років. І що? Він знову за кермом.

Патрульні склали на нього два адмінпротоколи:

за повторне керування без прав — штраф 40 800 гривень (ч. 5 ст. 126 КУпАП),

за відсутність документів на авто — ще 425 гривень (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

Загалом понад 41 тисячу гривень штрафу — і жодного дня за ґратами.

❗ Цей випадок — не просто про порушення. Це про безкарність, яка може коштувати життя іншим. Адже такі “герої доріг”, схоже, вважають себе безсмертними. На жаль, їхня безвідповідальність може вбити когось іншого.