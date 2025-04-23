Кіт на дереві: чому рятувальники лізуть слідом — і не марно

«Та він сам злізе!» — чуєш у коментарях, коли чергова новина про кота на дереві закінчується фразою: «Рятувальники зняли тварину і передали власникам». Для когось — це кумедна буденність. Для інших — зайве витрачання державних ресурсів. Але за цією, здавалося б, «м’якою» історією часто ховається більше, ніж просто порятунок пухнастика.

Щороку рятувальники десятки разів виїжджають на звернення: «Кіт застряг на дереві». Причому не завжди це дзвінок від господаря — буває, що байдужими не залишаються перехожі. Люди бачать тварину на великій висоті, яка день або й більше не злазить, і викликають ДСНС.

Так, кіт — не людина, він не завжди може «просто злізти». Бо дерева не драбини, у природі вони мають іншу структуру — гілки не завжди ростуть під прямим кутом, як на деяких дитячих малюнках. На таких легше зачепитися, безпечніше стрибати, більше сховів. А от високий клен посеред подвір’я або металева конструкція теплотраси — це вже пастка. Особливо для переляканої або пораненої тварини.

«Коти мають надзвичайно розвинені м’язи задніх лап, що дає їм змогу легко видиратися вгору, але не дозволяє так само легко спускатися. Якщо тварина панікує — вона може зависнути на кілька годин або діб», — пояснюють фахівці.

Рятувальники кажуть: так, коти не у пріоритеті. Але якщо тварина перебуває у небезпеці, особливо в зоні людського скупчення, біля електричних дротів, на дахах будинків, — реагувати потрібно. Бо один кіт, що зірвався — це вже не жарт, а потенційна травма і моральна відповідальність.

Інколи рятувальники приїжджають не лише заради тварини. А заради людей — власників або просто перехожих, які нервують, стоячи під деревом намагаються дістати кота самотужки. Вони готові лізти нагору, ризикувати здоров’ям. І отут — краще викликати ДСНС, ніж потім — швидку.

І ще важлива річ. Те, як суспільство ставиться до тварин — це завжди маркер. Якщо рятувальники не гребують витратити час, аби зняти перелякану кішку, — значить, система працює. Не заради піару, а заради етики. Бо рятувати — не означає сортувати: тебе рятуємо, тебе — ні.

А тепер до витоків. Чому коти туди лізуть? Відповідь проста — інстинкт. Це може бути полювання, втеча від собаки, спроба втекти від гучного звуку або просто цікавість. Маленький котик — великий альпініст. А от назад — страх і розгубленість. Особливо, якщо він домашній і вперше на дереві.

Що робити, якщо бачите кота на висоті?

Поспостерігайте: можливо, він справді злізе сам.

Якщо минуло кілька годин, тварина м’явкає, виглядає втомленою чи мокрою — зверніться до місцевих служб або волонтерів.

Не намагайтесь знімати самостійно без належного обладнання — це небезпечно.

І головне — не соромно просити про допомогу. Навпаки: це людяно. Бо у світі, де так багато зневаги, один врятований кіт — це ще одна добра історія, яку хочеться розповісти.