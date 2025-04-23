Жорстоке вбивство на Тернопільщині: чоловік дерев’яною ніжкою до смерті забив знайомого

На Збаражчині було виявлено тіло 54-річного чоловіка. Працівники слідчо-оперативної групи Збаразького відділення поліції, які виїхали на місце події, встановили, що потерпілий зазнав побиття. Однак остаточна причина смерті буде визначена лише після проведення судово-медичної експертизи.

Встановлено, що потерпілий прийшов в гості до свого знайомого. Під час спільного розпивання спиртних напоїв виник конфлікт через ревнощі. Власник житла схопив дерев’яну ніжку від ліжка і кілька разів вдарив нею свого гостя. Після бійки чоловіки продовжили застілля, а згодом пішли спати. Вранці господар помешкання разом з подругою пішли у справах і не звернули увагу на бездиханне тіло гостя.

Тіло знайшла родичка потерпілого, яка зайшла до помешкання. Вона викликала правоохоронців. Поліцейські швидко встановили особу підозрюваного, ним виявився 37-річний житель Збаража. Чоловік зізнався у скоєному і наразі затриманий відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз вирішується питання про оголошення підозри за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.