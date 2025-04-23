Втратили немовля після кесаревого. Тернопільська родина просить справедливості

До редакції «20 хвилин» звернулося подружжя, яке пережило страшну трагедію — втрату дитини після кесаревого розтину. Вони вирішили розповісти свою історію, аби попередити інших та добитися справедливості. Редакції відомі імена, прізвища і назви медичних закладів, але через слідство та прохання родини ці дані поки не розголошують.

Нагадаємо, в одному з тернопільських медзакладів після кесаревого розтину померло немовля. Родина звернулась до поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ — неналежне виконання медичних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомили правоохоронці, породіллі провели кесарів розтин, але дитина не вижила. Триває слідство, а причина смерті встановлюється після експертизи.

Подружжя дізналося про вагітність 14 липня 2024 року. Жінка стала на облік у комунальному медзакладі, де їй порадили лікарку І.Я., яка працює у двох клініках — приватній і комунальній. Всі УЗД вони вирішили проходити у приватній, бо там, за їх словами, була краща апаратура. Вагітність проходила без ускладнень, аналізи були в нормі.

Після третього скринінгу лікарка призначила порошок (назву не вказують). Через тиждень дозу збільшили. Після цього, 7 лютого вранці, у жінки почалася кровотеча. Вона подзвонила лікарці, яка спочатку сказала їхати до приватної клініки, а потім — у комунальну. Потім знову змінила вказівки. У результаті жінка приїхала до приватної клініки о 8:55.

Жінка чекала під кабінетом близько 40 хвилин. Лікарка провела УЗД, сказала, що все добре, є серцебиття. Причину кровотечі пояснила дією порошку. Дала дві пігулки — одну жінка прийняла. Потім лікарка відвезла пацієнтку в КНП. Там жінка оформлялася в патологію, їла бульйон, який лікарка замовила.

Під час другого УЗД у КНП з’ясували, що серцебиття слабке, відбувається відшарування плаценти, потрібно негайно оперувати. Жінку швидко підготували до кесаревого розтину. Дитину не вдалося врятувати. Мати вижила, але трагедія вже сталася.

Родина має два результати УЗД за 7 лютого. Перший — сфотографований жінкою у приватній клініці — не містить критичних показників. Другий — наданий пізніше у паперовому вигляді — вже вказує на гематому, багатоводдя, порушення гемодинаміки. Підозрюють, що другий висновок створено постфактум.

У КНП ситуацію не коментують, бо триває слідство. У приватному закладі заявили, що пацієнтка прийшла без запису, під час огляду стан був задовільним, серцебиття в нормі. Лікарка і далі працює, бо офіційних підозр немає. Триває перевірка управління охорони здоров’я.

Довідка Ч. 2 ст. 140 ККУ — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Покарання — до 5 років обмеження волі або до 3 років позбавлення волі, з можливістю заборони займати певні посади.