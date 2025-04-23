23:19 | 23.04.2025
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Новини Тернополя 

Без прав, без зупинки, з аварією: історія однієї нічної поїздки на Тернопільщині

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У селі Ігровиця о 23:45 екіпаж групи реагування патрульної поліції за порушення ПДР намагався зупинити автомобіль Nissan Qashqai, яким керувала місцева жителька. 

Проте водійка вимогу зупинитися проігнорувала і, виконуючи маневр повороту, допустила зіткнення з Toyota Prius. Травмованих в автопригоді немає, лише автівки зазнали механічних ушкоджень. У ході перевірки поліцейські встановили, що порушниці сідати за кермо авто заборонено, оскільки жінка позбавлена прав керування.

На неї склали протокол за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Триває перевірка. 

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