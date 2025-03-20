Підлітки у пастці ворожих спецслужб: трагедія в Івано-Франківську і правильний вибір у Кременці

Шестикласник з Кременця не піддався вербуванню: як ворожі спецслужби намагаються втягнути дітей у злочини.

Окупанти продовжують намагатися завербувати українських дітей для виконання диверсійних завдань. Вони пропонують гроші підліткам за підпали, пошкодження інфраструктури та навіть транспортування вибухівки. Деякі діти, на жаль, погоджуються і стають жертвами цих злочинних схем. Але є й ті, хто чинить правильно – не піддається на маніпуляції і повідомляє правоохоронцям.

Один із таких випадків стався у Кременці. Шестикласник отримав у Telegram повідомлення від невідомого акаунту з пропозицією заробити, підпалюючи критичну інфраструктуру. Йому надіслали відео з демонстрацією «методів роботи» та посиланням на канал для реєстрації. Але хлопчик не піддався і замість цього звернувся до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції.

Правоохоронці подякували школяру за його свідомість, провели розмову та передали інформацію до Служби безпеки України. Саме такі вчинки рятують життя та допомагають у боротьбі з ворожими спецслужбами.

На жаль, є й трагічні випадки, коли підлітки погоджуються на співпрацю з ворогом, не усвідомлюючи всіх наслідків. Так, у березні 2025 року в Івано-Франківську двоє юнаків отримали завдання від російських кураторів здійснити теракт. Вони мали перевезти вибуховий пристрій за винагороду в $1 700. У результаті 15-річний хлопець загинув, а його 17