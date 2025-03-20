Історія оживає: у Бережанському замку презентували портрети роду Синявських

У відреставрованій залі Бережанського замку відбулася презентація портретів представників роду Синявських. Чотири історичні постаті, які володіли замком у різні періоди, відтворили студенти Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша.

Для атмосферного представлення експозиції стіни виставкової зали обшили тканиною королівського кольору, а спеціальну фальш-стіну допоміг виготовити благодійний фонд «Покрова» у рамках співпраці з Державним історико-архітектурним заповідником у м. Бережани.

Портрети Синявських виконані за копіями робіт невідомих авторів, які зберігаються у Національному музеї Кракова. Відвідувачі можуть побачити зображення таких історичних постатей:

🔹 Микола Синявський (1489-1569) – отримав для Бережан міські права та заклав замок у 1534 році. Його резиденція стала взірцем ренесансної архітектури.

🔹 Микола Геронім Синявський (1645-1683) – відомий військовий діяч, який брав участь у Віденській битві 1683 року, командуючи лівим крилом польських військ.

🔹 Адам Микола Синявський (1666-1726) – великий коронний гетьман, політичний діяч, у Бережанському замку приймав Петра I та вів переговори з польським королем Станіславом Лещинським.

🔹 Марія Софія Синявська-Чарторийська – остання спадкоємиця роду, завдяки якій замок у XVIII столітті перейшов у власність князя Адама Чарторийського.

Завдяки співпраці мистецьких закладів, благодійників і дослідників історії, унікальна спадщина Бережанського замку знову постає перед сучасниками, відтворюючи дух минулих століть.