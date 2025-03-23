Є Люди Світла: згадуємо Любомира Крупу

23 березня – друга річниця пам’яті Любомира Крупи – науковця, історика, громадсько-політичного діяча та військовослужбовця ЗСУ, який загинув у бою на Харківщині у 2023 році. Його пам’ятають як патріота, який гуртував навколо себе людей, допомагав, підтримував і завжди вірив у перемогу України.



Його дружина Ірина Крупа закликала всіх вшанувати пам’ять Любомира, приєднавшись до акції: “Запостіть фото з Любомиром. Напишіть слова, що не встигли сказати при житті, або просто подякуйте”. Сьогодні друзі, колеги та близькі діляться своїми спогадами та світлинами про нього. Серед них – зворушливий спогад Ірини Шумади, яка згадує Любомира як Людину Світла, яка залишила глибокий слід у її серці.





“Є Люди Світла! У цей день згадуємо Любомира Левковича Крупу!”

Ірина Шумада починає свій спогад із глибокого особистого враження про Любомира:



“Важко сказати, був… Він є… Десь поруч… Здається, знову відкриються двері, і зайде його усмішка, і Любомир Левкович… Навіть коли були дискусії, він з добротою усміхався.”



Вона підкреслює, що Любомир був людиною великої правди, любові до України та людей:



“Людина Правди, великої любові до України і людей, інтелектуал, провідник українства, своєї історії, культури та традицій. Ціннісних мало. Він серед них!”



“Я любила з ним бесідувати”

Ірина з теплом згадує про їхні розмови:



“Я любила з ним бесідувати. Щось було у цих розмовах і дискусіях. Навіть коли думки не сходилися, Любомир Левкович завжди згадував: «Ми ж з тобою оберегівці!». Справжність була його сутністю!”



Вона розповідає про останню їхню розмову, яка залишилася в її пам’яті:



“Остання наша розмова в обласній раді, коли він повернувся у відпустку, згадується з теплом. Ми говорили багато про фронт, допомогу військовим. Він жив цим станом боротьби і віри у Перемогу!”



“Дякую йому, що у цьому житті мала нагоду разом працювати і дружити!”

Ірина завершує свій спогад словами вдячності та надії:



“Дякую йому, що у цьому житті мала нагоду разом працювати і дружити! Хай добрі та світлі спомини зігрівають його душу! Моліться там, Любомире, за нас, за Україну, за світле майбутнє наших нащадків!”



23 березня – день, коли ми згадуємо Любомира Крупу не лише як героя, але й як Людину Світла, яка залишила глибокий слід у серцях тих, хто його знав. Його життя – приклад відданості, мужності та віри в Україну.



Обіймаємо рідних і близьких Любомира. Вічна пам’ять Герою!