Вбивство Кеннеді: розсекречені документи свідчать про анонімні дзвінки з посольства СРСР

У документах щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, які розсекретили за наказом теперішнього президента Дональда Трампа, йдеться про розслідування анонімних дзвінків до посольства США в австралійській Канберрі.

Про це пишуть Sky News та ABC News.

Розсекречені документи містять серію телеграм між тодішнім главою австралійської розвідки Чарльзом Спреєм і директором ЦРУ Річардом Гелмсом.

В одному з листів Спрей радив не розсекречувати документи розслідування ЦРУ щодо низки анонімних телефонних дзвінків до посольства США в Канберрі до та після вбивства Кеннеді. Тоді глава ЦРУ прийняв рекомендації австралійського колеги щодо збереження розслідування в таємниці.

Зокрема, таємною мали залишатися інформація про анонімний дзвінок військово-морському аташе США в Канберрі, який надійшов 24 листопада 1963 року, тобто через два дні після вбивства Кеннеді.

Людина, яка телефонувала, назвалася польським шофером із посольства СРСР у столиці Австралії. У цьому телефонному дзвінку, а також у тому, який отримали за понад рік до вбивства, чоловік стверджував, що існує «план заплатити сто тисяч доларів за вбивство президента Кеннеді».

Розсекречені документи описують, що австралійська влада вважала невідомого додзвонювача «диваком», адже, за їхніми даними, у радянських представництвах в Австралії працювали лише радянські шофери, а про польського шофера спецслужби не мали жодної інформації.

Крім того, оприлюднені документи детально описують, як ЦРУ прослуховувало телефони радянських і кубинських дипломатичних установ у Мехіко, які Лі Гарві Освальд — чоловік, якого офіційна версія називає вбивцею Кеннеді — відвідував за кілька місяців до вбивства.

На сторінках містяться конкретні інструкції для оперативників ЦРУ щодо прослуховування, зокрема з використанням певних хімічних речовин для створення позначок на телефонних пристроях, які інші шпигуни могли бачити лише під ультрафіолетовим світлом.

Більше про справу Кеннеді

35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді застрелили 22 листопада 1963 року в Далласі. За офіційною версією, це зробив симпатик СРСР Лі Гарві Освальд, проте обставини вбивства й досі залишаються нез’ясованими. Трагедія породила численні теорії змов і стала сюжетом для багатьох книжок і фільмів.

Його молодшого брата й сенатора Роберта Кеннеді застрелили 5 червня 1968 року на кухні готелю в Лос-Анджелесі після перемоги на праймериз Демократичної партії в Каліфорнії. Він помер наступного дня. Його сина президент США Дональд Трамп призначив на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб США у своїй другій адміністрації.

Трамп незадовго після свого повернення до Білого дому підписав указ про розсекречення документів , пов’язаних з убивством Джона Кеннеді, його молодшого брата й сенатора Роберта Кеннеді та борця за громадянські права й нобелівського лауреата Мартіна Лютера Кінга.

Громадське