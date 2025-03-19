Мільйонні збитки через поганий ремонт дороги: на Тернопільщині розпочато розслідування

Прокуратура Тернопільщини повідомила про підозру директору підрядної компанії та інженеру технагляду за неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до збитків у понад 1,8 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що товариство з обмеженою відповідальністю, уклавши договір із місцевою владою, здійснювало ремонт дорожнього покриття в одній із громад Тернопільського району. Проте виконані роботи не відповідали державним стандартам – асфальтне покриття виявилося недостатньо щільним.

Інженер технагляду комунального підприємства погодив звіт підрядника, незважаючи на невідповідність матеріалів заявленим характеристикам.

За висновками експертів, завдані збитки перевищують 1,8 млн грн. Досудове розслідування у справі проводить слідче управління ГУНП у Тернопільській області.