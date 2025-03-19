Чистка в рядах екоінспекторів: кого позбавили повноважень на Тернопільщині

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомила про позбавлення повноважень кількох громадських інспекторів з охорони довкілля. Причиною стали неналежне виконання обов’язків та невиконання вимог щодо звітності.

Зокрема, анульовано посвідчення таких громадських інспекторів:

Веселовського Дмитрія Богдановича

Грушка Андрія Миколайовича

Сисака Юрія Ярославовича

Гевка Романа Матвійовича

Гнатюка Ярослава Володимировича

Чофая Євгена Степановича

Крохмалюка Леоніда Вікторовича

Луніна Олексія Валерійовича

Хто такі громадські інспектори?

Громадські інспектори з охорони довкілля – це свідомі громадяни, які добровільно допомагають у боротьбі з браконьєрством, незаконними вирубками, паліями сухостою та іншими порушниками природоохоронного законодавства. Вони беруть участь у рейдах, складають адміністративні протоколи, здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних норм. Важливо, що ці функції виконуються на громадських засадах, без увільнення від основної роботи і без оплати.

Чому анулюють посвідчення?

Посвідчення громадського інспектора видається на рік і продовжується щорічно після оцінки його діяльності. Держекоінспекція може позбавити інспектора повноважень у таких випадках:

ненадання у встановлені терміни щоквартальних або щорічного звітів;

негативна оцінка виконаної роботи;

неналежне виконання функцій інспектора;

порушення природоохоронного законодавства;

перевищення повноважень або інші протиправні дії під час виконання обов’язків.

Заклик до громадськості

Державна екологічна інспекція закликає громадян бути активними захисниками довкілля та не залишатися байдужими до екологічних проблем. Охорона природи – це спільна справа, і кожен може долучитися до її збереження!