Знищимо ворога разом: триває набір до стрілецького батальйону поліції Тернопільщини

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголошує набір на вакантні посади батальйону поліції особливого призначення (стрілецький):

• інспектор батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) – реєстрація анкет триває з 20.03.2025 до 06.04.2025.

• поліцейський батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) – реєстрація анкет триватиме з 24.03.2025 до 06.04.2025.

Поліцейські батальйону у складі Сил оборони України виконують бойові завдання на лінії зіткнення: боронять українські території та беруть участь у штурмових операціях проти окупаційних військ.

Основні службові обов’язки:

• здійснення заходів із оборони України, виконання завдань територіальної оборони, забезпечення та здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану, у тому числі шляхом взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони України;

• виконання інших завдань із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), спеціальних та технічних засобів відповідно до законодавства України;

• участь у заходах із забезпечення публічного порядку та безпеки громадян, зокрема під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану;

• виконання завдань із відсічі збройної агресії проти України у зоні ведення бойових дій, бойових розпоряджень під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту;

• участь у реалізації державної політики у сфері охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, які пов’язані з підвищеною загрозою для життя і здоров’я поліцейських, високою ймовірністю збройного опору;

• виконання бойових завдань під координацією та керівництвом в межах компетенції “Корпусу оперативно-раптової дії” Національної поліції України із відсічі збройної агресії проти України у зоні ведення бойових дій, стримуванні збройної агресії у взаємодії з ЗСУ, ГУР, НГУ, ДПСУ та іншими складовими сил безпеки і оборони.

Вимоги до кандидатів:

• громадянство України;

• вік від 18 років;

• вільне володіння українською мовою, що засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

• вища освіта першого (бакалаврського) або другого (магістерського) рівня;

• високий рівень фізичної підготовки;

• знання Конституції України, Закону України “Про Національну поліцію”, Закону України “Про запобігання корупції”, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як подати заявку?

Просто перейдіть за покликанням https://tinyurl.com/v6jytyn4, заповніть онлайн-анкету та надайте необхідні документи.

Для додаткової інформації звертайтесь за телефонами: 067-653-45-93, 067-653-77-28 або до найближчого територіального відділення поліції.

Долучайтеся до лав батальйону поліції особливого призначення та станьте частиною оборони України! Допомагайте звільняти нашу землю від окупантів! Разом до Перемоги!