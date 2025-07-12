У Куп’янському районі зник захисник з Тернопільщини — рідні чекають

Магдалівський старостинський округ отримав болісну звістку — безвісти зник наш земляк, воїн-захисник Мидза Ярослав Романович, 1974 року народження, житель села Митниця.

У червні 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області зв’язок із Ярославом обірвався. Відтоді про його місце перебування нічого не відомо.

Мидза Ярослав Романович — справжній патріот, мужній та відданий син своєї Батьківщини. Його рішучість та готовність захищати Україну є прикладом для нас усіх.

Ми щиро віримо, що наш захисник живий, і з надією чекаємо на добрі новини.

Боже, поверни Героя додому! 🙏