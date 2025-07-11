Добро, що повертається: Ольга Гумен створила «Їжачок» — для дітей з інвалідністю та бійців ЗСУ

Оля — тернополянка, яка об’єднала навколо себе родини, що виховують дітей з інвалідністю, заснувавши громадську організацію «Їжачок». Мета об’єднання — підтримка батьків, які часто залишаються наодинці зі своїми проблемами. «Ми як їжачки — зовні колючі, але всередині дуже чутливі. Ці “колючки” — лише захисна реакція», — розповідає Оля Гумен.

Організація не лише проводить спільні заходи, поїздки й майстер-класи, а й стала важливою частиною волонтерського руху після початку повномасштабного вторгнення. «Їжачки» трансформувалися в ініціативу «Шалені їжаки» та активно допомагають захисникам: печуть смаколики, підтримують у шпиталях, передають необхідне та організовують дозвілля.

Згодом виникла ще одна спільнота — «Лікарняна банда». Її учасники допомагають військовим у реабілітаційних закладах, спілкуються, підтримують морально та організовують виїзди на природу. Особливу увагу приділяють пораненим, які проходять тривале лікування без родичів поруч.

Оля щиро дякує тернополянам і місцевому бізнесу, які відгукуються на потреби та допомагають організовувати заходи, екскурсії, табори. Вона вірить, що ця доброта повертається — адже її чоловік і син нині служать на фронті.

Окрім волонтерства, Оля здобула дві вищі освіти: у сфері туризму й психології. Під час війни пройшла додаткове навчання й стала сертифікованою військовою психологинею. Її мета — навчитися краще підтримувати тих, хто пройшов через надзвичайно складні випробування.

«Наші захисники бачили те, що нам важко навіть уявити. Ми маємо бути готовими створити для них простір тепла, любові й безпеки», — каже Оля.

Сільський господар