У Зборові підлітки пошкодили сидіння на стадіоні (відео)

На території місцевого стадіону в Зборові група дітей умисно пошкодила комунальне майно — зокрема, пластикові сидіння для глядачів. Про це повідомив міський голова Руслан Максимів.

На оприлюдненому відео видно, як неповнолітні зумисне ламають крісла, що є порушенням закону та проявом зневаги до громадської власності.

▶️ Запис передано до правоохоронних органів, які мають встановити особи порушників. Після цього вони нестимуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також будуть зобов’язані відшкодувати збитки.

“Такі дії неприпустимі. Просимо батьків провести профілактичні бесіди з дітьми про повагу до громадського простору,” — зазначив Руслан Максимів.

Міська рада закликає жителів берегти спільне майно, адже кожен елемент інфраструктури створений для комфорту й розвитку громади.