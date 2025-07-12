Дрони й ракети по українських містах: під прицілом — Львів, Луцьк, Чернівці та Харків

Уночі 12 липня російські окупаційні війська завдали масованого ракетно-дронового удару по українських містах. Під ворожим вогнем опинилися Львів, Луцьк, Чернівці та Харків. Вибухи лунали і в інших населених пунктах. Зафіксовано значні руйнування, є загиблі та поранені.

Львів

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, унаслідок удару у місті постраждали житлові та промислові об’єкти:

Пошкоджено двоповерховий будинок на вулиці Митрополита Андрея: зруйновано під’їзд, стався витік газу і води.

Постраждав багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни: вибиті вікна та двері, частково зруйнований фасад.

Загоряння виникли на двох промислових об’єктах — на місці працювали рятувальники.

Чотири людини звернулися по медичну допомогу, одну особу госпіталізовано.

Луцьк

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про значні руйнування в приватному секторі:

Майже повністю знищено один приватний будинок.

У кількох будинках вибуховою хвилею вибито вікна.

Займання спричинене уламками пошкодило приватне авто.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Чернівці

Один із найтрагічніших наслідків атаки — у Чернівецькій області:

Від уламків збитих дронів та ракети у Чернівцях загинули 26-річна жінка та 43-річний чоловік.

Ще 4 людей зазнали тяжких поранень, одна з постраждалих у критичному стані.

10 осіб отримали легкі травми, медичну допомогу їм надали на місці.

У місті пошкоджено кілька житлових будинків, магазини, адмінбудівлі та автомобілі.

У Сторожинецькій громаді дрон влучив у житловий будинок і авто — без жертв.

Харків

За інформацією мера Ігоря Терехова:

По місту завдано удару двома керованими авіабомбами (КАБ) та вісьмома “шахедами”.

Основний удар припав на колишнє промислове підприємство — виникла пожежа на складах.

Один із дронів поцілив по об’єкту критичної інфраструктури.

У Київському районі поранено одну людину — її госпіталізували.

У кількох житлових будинках вибито шибки, пошкоджено автомобілі та міські електромережі.

Україна вкотре зазнає масштабного терору з боку російських військ. Обстріли мирних міст, руйнування житла, загибель цивільних — усе це підтверджує, що ворог цілеспрямовано б’є по тилу. Українські рятувальники, медики та комунальники працюють безупинно, ліквідовуючи наслідки атак.

🔺 Закликаємо мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, берегти себе та дотримуватися правил безпеки під час обстрілів.