Дрони й ракети по українських містах: під прицілом — Львів, Луцьк, Чернівці та Харків
Уночі 12 липня російські окупаційні війська завдали масованого ракетно-дронового удару по українських містах. Під ворожим вогнем опинилися Львів, Луцьк, Чернівці та Харків. Вибухи лунали і в інших населених пунктах. Зафіксовано значні руйнування, є загиблі та поранені.
Львів
За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, унаслідок удару у місті постраждали житлові та промислові об’єкти:
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Пошкоджено двоповерховий будинок на вулиці Митрополита Андрея: зруйновано під’їзд, стався витік газу і води.
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Постраждав багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни: вибиті вікна та двері, частково зруйнований фасад.
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Загоряння виникли на двох промислових об’єктах — на місці працювали рятувальники.
Чотири людини звернулися по медичну допомогу, одну особу госпіталізовано.
Луцьк
Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про значні руйнування в приватному секторі:
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Майже повністю знищено один приватний будинок.
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У кількох будинках вибуховою хвилею вибито вікна.
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Займання спричинене уламками пошкодило приватне авто.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Чернівці
Один із найтрагічніших наслідків атаки — у Чернівецькій області:
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Від уламків збитих дронів та ракети у Чернівцях загинули 26-річна жінка та 43-річний чоловік.
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Ще 4 людей зазнали тяжких поранень, одна з постраждалих у критичному стані.
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10 осіб отримали легкі травми, медичну допомогу їм надали на місці.
У місті пошкоджено кілька житлових будинків, магазини, адмінбудівлі та автомобілі.
У Сторожинецькій громаді дрон влучив у житловий будинок і авто — без жертв.
Харків
За інформацією мера Ігоря Терехова:
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По місту завдано удару двома керованими авіабомбами (КАБ) та вісьмома “шахедами”.
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Основний удар припав на колишнє промислове підприємство — виникла пожежа на складах.
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Один із дронів поцілив по об’єкту критичної інфраструктури.
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У Київському районі поранено одну людину — її госпіталізували.
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У кількох житлових будинках вибито шибки, пошкоджено автомобілі та міські електромережі.
Україна вкотре зазнає масштабного терору з боку російських військ. Обстріли мирних міст, руйнування житла, загибель цивільних — усе це підтверджує, що ворог цілеспрямовано б’є по тилу. Українські рятувальники, медики та комунальники працюють безупинно, ліквідовуючи наслідки атак.
🔺 Закликаємо мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, берегти себе та дотримуватися правил безпеки під час обстрілів.