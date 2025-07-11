6 мільйонів боргу і жодної пляшки спирту: на Тернопільщині завод не працює через «ліцензійну блокаду»

Майже 6 мільйонів гривень — саме стільки не надійшло до місцевого бюджету Козлівської громади на Тернопільщині. Причина — Козлівський спиртзавод, який перебуває у приватній власності, з 2020 року не сплачує жодних податків. Про це повідомив селищний голова Володимир Колісник.

🔻 Завод стоїть, борги ростуть

Спиртзавод у селищі Козлів, заснований ще у 1882 році, колись був бюджетоутворюючим підприємством, забезпечував понад 170 робочих місць, фінансував місцеву освіту, медицину, культуру. Після приватизації у 2020 році за 2 мільйони євро заводом володіє київська фірма “Бізнес-Ініціативи”.

Втім, вже чотири роки підприємство не здійснює господарської діяльності, будівлі пустують, територія занедбана, а за оренду понад 23 гектарів землі і податок на нерухомість нічого не сплачується. Сума боргу — близько 6 мільйонів гривень.

“Це дуже великі гроші для нашої громади. Через ці недоотримані кошти ми обмежені у фінансуванні освіти, медицини, інфраструктури,” — зазначає голова Козлівської громади Володимир Колісник.

🔻 Власниця заводу: «Нам не дають ліцензії»

Власниця підприємства Тетяна Максимова у коментарі Суспільному заявила, що завод не працює через відмову ДПС видати ліцензію на виробництво спирту, попри проведену модернізацію. Вона стверджує, що фіскальні органи не відповідають на офіційні запити, посилаючись на воєнний стан.

“На нас подають у суд за несплату податків, але при цьому нічого не роблять, щоб ми могли працювати й ці податки платити,” — заявила Максимова.

🔻 Реакція влади та фіскальних органів

За словами Галини Воляник, директорки департаменту економічного розвитку Тернопільської ОВА, обласна адміністрація звернулася до ДПС, яка у відповідь надала роз’яснення щодо вжитих заходів впливу. Наразі тривають судові процеси зі стягнення боргу.

“Питання перебуває у полі зору керівництва області. Фіскальна служба звернулась до суду,” — уточнила Воляник.

Також, за словами керівника регіонального відділення Фонду держмайна Руслана Білошицького, якщо підприємство не погасить заборгованість, на його майно може бути накладений арешт з подальшим продажем через судову процедуру.

Суспільне