Закінчилось земне життя захисника Василя Процюка з Тернопільщини

10 липня 2025 року закінчилося земне життя воїна ЗСУ, жителя с.Рибники Процюка Василя Михайловича (05.05.1983 р.н.). Повідомляють у Саранчуківській громаді.

Василь Процюк мобілізований в Збройні Сили України 11 лютого 2025 року. Проходив службу в навчальному центрі м.Дніпро.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. В цю гірку мить щиро поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Нехай Господь прийме його душу до Царства Небесного.

Вічна пам’ять воїну ЗСУ!

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