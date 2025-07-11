На Тернопільщині полковника ЗСУ судитимуть за використання солдатів для будівництва власного будинку

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону передали до суду обвинувальний акт щодо командира однієї з понтонно-мостових бригад та чотирьох військовослужбовців. Їх обвинувачують у зловживанні службовим становищем та ухиленні від військової служби.

За даними слідства, у період із січня по серпень 2024 року командир залучив чотирьох підлеглих до будівництва власного приватного будинку в одному із сіл Хмельницької області. Військовослужбовці погодилися виконувати будівельні роботи замість службових обов’язків.

Щоб легалізувати їхнє «відрядження», командир видав наказ про відрядження в зону бойових дій на Півдні України. У результаті, з державного бюджету їм було неправомірно виплачено майже 1 мільйон гривень.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки в розташуванні військової частини, в будинках підозрюваних та на місці будівництва. Було вилучено документацію й речові докази, які підтверджують факти правопорушень.

Обвинуваченим інкримінують ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснювалося ГУ НП у Тернопільській області за оперативного супроводу ДВКР СБУ.

📌 Нагадуємо: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку.