Метрики для оцінки якості трафіку: як зрозуміти, чи працює джерело

Обсяг трафіку сам собою не говорить про його цінності. В арбітражі та прямому трафіку ключову роль відіграє якість аудиторії – наскільки вона відповідає меті оффера. Переходи без залучення, дії без підтверджень, реєстрації без покупок – це ознаки неефективного каналу.

У статті розберемо метрики, які дають змогу точно оцінити результативність джерела: від поведінкових сигналів до фінансових показників. Тільки те, що допомагає приймати обґрунтовані рішення та економити бюджет.

Залучення: кількісні показники первинного входу

Перед оцінкою залученості та конверсій важливо проаналізувати базові параметри вхідного трафіку. Ці показники дають первинне розуміння: звідки йде трафік, наскільки стабільний потік і чи він відповідає технічним очікуванням. В арбітражі трафіку і при запуску через сра партнерки такі дані – перший фільтр, що дозволяє відсікти джерела з системними помилками, дутими показниками або фродом ще до оцінки поведінки.

Унікальні візити (UU)

UU (Unique Users) показує кількість окремих користувачів, які з конкретного джерела. Це є ключовим показником охоплення, особливо на початку тестів. Однак його важливо розглядати з низкою уточнень:

Ідеальна картина – стабільне зростання UU без сплесків та падінь. Різкі стрибки можуть сигналізувати про боти або некеровані потоки.

Додаткова перевірка – співвідношення UU та загальної кількості візитів. Якщо візитів у 2-3 рази більше, ніж UU, можливі автопереходи, редиректи, нескінченні оновлення сторінки.

Критично для СР партнерок: перевіряти частку повторних візитів по IP, user agent, fingerprint. Підвищена повторюваність = прокручування трафіку чи некоректна передача postback.

Якщо не валідувати UU на ранньому етапі, можливі помилки в розрахунках CR та ROI – показники будуть штучно завищені або занижені.

Якщо працюєш з декількома джерелами та регулярно запускаєш нові зв’язки, корисно звірятися не лише з цифрами, а й з досвідом інших команд. У цьому допомагає участь у практичних спільнотах на кшталт https://cpa.club/ — там діляться результатами щодо конкретних партнерок, офферів та сіток, обговорюють поведінку трафіку та дають чесний зворотний зв’язок щодо якості потоків. Це заощаджує час на тестах і допомагає швидше відсіювати свідомо слабкі канали.

CTR як індикатор реакції на креатив

CTR (Click-Through Rate) показує, наскільки креатив чіпляє аудиторію. Це один із перших сигналів при запуску зв’язки — якщо кліків мало, то візуал, заголовок або оффер не зчитуються.

Він вважається за формулою: CTR = (кількість кліків / число показів) × 100%

Але сам собою високий CTR ще нічого не гарантує: він не говорить про якість трафіку, а тільки про реакцію на обкладинку.

Як його використовують на практиці:

Якщо CTR вищий за 3–5% на холодній аудиторії — креатив спрацював, але потрібно відразу перевіряти, чи користувач доходить до конверсії

Якщо покази йдуть, а CTR падає — креатив вигорів, майданчик втомився, чи аудиторія не та

При однаковому CTR, але різною ціною кліка варто дивитися eCPC та відключати майданчики з низькою віддачею

Зростання CTR без зростання CR – поганий знак: швидше за все, трафік нерелевантний або мотивований

Порівнюй CTR за гео, пристроями, форматами та лендингами. Один і той же оффер може стріляти на Android та повністю провалюватися на iOS.

Поведінка: залученість та сигнал відповідності ЦА

Коли трафік вже зайшов на лендинг, стає важливо зрозуміти не просто скільки людей прийшло, а що роблять далі. Поведінкові метрики допомагають швидко визначити, чи цільова це аудиторія, чи вона розуміє оффер і чи є шанс на конверсію. Якщо залучення немає — можна не чекати результату, навіть за хорошого CTR і вартості кліка. Особливо це важливо при запуску нових арбітраж трафіку сайтів, коли йде відбір робочих зв’язок.

Показник відмов (Bounce Rate)

Якщо користувач одразу йде зі сторінки і нічого не робить – це одна з найявніших ознак, що трафік нерелевантний або не готовий до дії. Bounce rate вище 70% – це вже зона ризику, а ближче до 80% і вище – привід зупиняти джерело.

Що варто враховувати:

Лендінги без клікабельних елементів завжди дають вище за bounce rate — компенсуй це трекінгом скролла і часу на сторінці.

Bounce rate вище 80% при <10 с сесії майже завжди вказує на фрод або нецільову аудиторію.

У CPL арбітражі сайти з високим bounce rate часто просто зливають бюджет без лідів.

Якщо відмови вище 70%, і при цьому немає скролу чи подій, зв’язку варто зупинити чи перевірити на наявність технічної помилки.

Середня тривалість сесії

Час, проведений на сайті, – це прямий маркер інтересу. Користувач, якому реально цікаво, не йде за 5 секунд – він читає, порівнює, клікає. Особливо важливо відстежувати це при тестуванні різних джерел – чи це класичні cpa сайти або вертикалі типу крипто арбітраж.

Орієнтири за тривалістю:

<20 секунд – швидше за все, користувач відразу зрозумів, що оффер не його, або це був бот

30-90 секунд – нормальна поведінка на односторінках і простих формах

>90 секунд — гарний сигнал, особливо якщо йдуть кліки чи події

Порівняй дані по кожному джерелу окремо. Буває, що по одній cpa платформі трафік «входить», але не затримується – а значить, сенсу в ньому немає, навіть якщо виглядає масово.

Глибина перегляду (Pages per Session)

Якщо користувач клацає далі, відкриває додаткові сторінки, розділи або блоки, це означає інтерес і бажання розібратися. У простих зв’язках з одним лендингом цей показник менш показовий, але його можна компенсувати трекінгом всередині сторінки.

Що використовувати на практиці:

Налаштування scroll- і click-трекінгу через GTM або Clarity – навіть якщо немає переходів, фіксуй дії всередині сторінки.

При запуску нових арбітраж трафіку сайтів завжди порівнюй глибину залученості між зв’язками — іноді достатньо одного блоку з кейсом або відгуками, щоб підвищити перегляд на 40–50%.

Якщо переходи відсутні і немає активності, варто переглянути як структуру лендингу, так і релевантність трафіку — часто проблема не в аудиторії, а в подачі.

Конверсії: кінцева мета та фільтр якості

Поведінка користувачів показує інтерес, але лише конверсії демонструють, наскільки трафік приносить реальну цінність. Навіть за високої активності на сайті, якщо немає реєстрацій, заявок чи продажів — джерело не працює. У цьому блоці зібрані основні конверсійні метрики, які слід відстежувати та інтерпретувати, особливо в CPL арбітражі та при тестах нових зв’язок.

CR – конверсія в цільову дію

CR (Conversion Rate) – основний показник результативності. Він показує, скільки візитів чи кліків перетворюються на цільову дію: реєстрацію, передплату, купівлю, встановлення. Цей параметр використовується як фільтр на етапі аналізу, оптимізації та масштабування. Для новачків особливо корисні розбори на тему арбітраж заробітку — від вибору джерела до прогріву та оптимізації.

Формула: CR = (кількість конверсій ÷ кількість візитів або кліків) × 100%

Значення CR різняться залежно від ніші та формату трафіку. Нижче орієнтири, які можна використовувати при аналізі:

Тип оффера Средній CR Особливості CPL, коротка форма 7–15% Важливо валідувати дані Реєстрація з підтвердженням 3–7% Перевіряйте підтверджені дії E-commerce, оплата 1–3% Залежить від прогріву трафіку Програми, установка 8–20% (установка) Конверсія на реєстрацію та оплату нижче

CR завжди слід перевіряти у зв’язці з якістю лідів. У CPL арбітражі можлива висока конверсія від фрода, якщо не налаштована валідація електронної пошти, номера або глибокої аналітики.

Мікроконверсії всередині воронки

Коли основна мета є складною або рідкісною, важливо відстежувати проміжні дії користувача. Вони показують, як трафік рухається воронкою і де може губитися увага.

Мікроконверсії особливо корисні при тестуванні лендингів або нових арбітраж трафіку сайтів: ще до появи заявок можна зрозуміти, наскільки трафік цільовий і що заважає йому сконвертуватися.

Найбільш інформативні події:

Клік по кнопці CTA (наприклад, «Надіслати», «Спробувати безкоштовно»)

Досягнення ключових блоків лендингу (наприклад, «Переваги» або «Відгуки»)

Введення першого поля форми (ім’я, електронна пошта)

Перехід на сторінку з оплатою чи тарифами

За динамікою мікроконверсій можна зрозуміти, на якому кроці відвалюються користувачі, і вчасно втрутитися до того, як кампанія зіллє бюджет.

Дохід на клік, візит та користувача (EPC, RPV, LTV)

Оцінка вартості трафіку неможлива без розрахунку, скільки приносить кожен клік, візит чи користувач у грошах. Метрики EPC, RPV та LTV дають точне уявлення про фінансову віддачу та дозволяють порівнювати канали не за кількістю, а за реальною цінністю.

Перед масштабуванням зв’язки завжди варто проаналізувати ці показники. Джерело з меншим трафіком, але високим EPC, може бути в рази вигідніше масового потоку з низькою конверсією та чеком.

Метрика Що вимірює Коли застосовувати Практична мета EPC (Earnings per Click) Середній дохід з кліку Завжди, особливо в арбітражі Допомагає оцінити ціну кліка щодо прибутку RPV (Revenue per Visit) Середній дохід з візиту Універсально Корисно при трафіку з нестабільною CR LTV (Lifetime Value) Дохід за весь цикл користувача Підписки, ігри, SaaS Оцінка довгострокової окупності каналу

Джерело з меншим об’ємом і вищим EPC часто виявляється вигіднішим від масового, але «порожнього» трафіку — завжди вважай віддачу, а не тільки CR.

Як оцінити якість трафіку на всіх етапах

Нормальні метрики на вході ще не привід масштабувати джерело. Щоб зрозуміти, наскільки трафік справді робочий, важливо дивитися на поведінку, глибину воронки та підсумкову віддачу.

Короткі сесії, відсутність скролів та дій – ознаки, що користувачі не залучені. Сплески вночі та порожні візити без кліків часто вказують на фрід. Такі джерела потрібно швидко відсівати, навіть якщо зовні виглядає стабільно.

Реєстрації теж не показник. Дивись, чи користувач доходить до оплати, підтвердження, активації. Якщо eCPA занадто високий або дії обриваються, зв’язка збиткова.

І головне — порівнюй джерела між собою: за CR, eCPA, ROI, поведінкою та стабільністю. Тільки порівняно видно, що справді варто масштабувати.

Робочий трафік — це не просто кліки та ліди, а прогнозований потік, який рухається лійкою і дає потрібний результат за адекватною ціною.