Клята війна продовжує забирати найкращих. На війні загинув поліцейський Олександр Товарніцький

Поліцейська родина Тернопільщини в жалобі: на фронті загинув Олександр Товарніцький

Клята війна продовжує забирати найкращих. Ще одна важка втрата сколихнула поліцейську родину Тернопільщини — під час виконання бойового завдання на передовій загинув боєць стрілецького батальйону поліції Олександр Товарніцький.

Свій шлях у лавах Національної поліції Олександр розпочав у 2019 році — працював поліцейським сектору реагування патрульної поліції Чортківського районного управління. З початком повномасштабного вторгнення, коли формувався стрілецький батальйон, він був одним із перших, хто добровільно став до лав бойового поліцейського підрозділу, аби захищати Україну.

7 липня 2025 року життя Олександра трагічно обірвалося на Донеччині. Він загинув, виконуючи бойове завдання.

“Молодий, амбітний, відважний — таким ми запам’ятаємо Олександра назавжди. Він був відданий своїй справі, рідній землі, був прикладом мужності й сили духу для своїх побратимів і для всіх, хто його знав”, — написав у дописі начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

У Героя залишились маленька донечка, дружина та батьки.

Поліцейська спільнота Тернопільщини глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Світла пам’ять захиснику України. Вічна шана Герою.