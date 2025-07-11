На війні загинув Петро Павуляк з Тернопільщини

Знову сумна звістка сколихнула Підгаєцьку громаду, повідомляють у міській раді.

На війні загинув наш земляк — Петро Павуляк, солдат мінометної батареї 82 батальйону територіальної оборони.

Петро народився 11 липня 1972 року в селі Мирне. Із перших днів повномасштабного вторгнення, не вагаючись, став до лав захисників. З 26 лютого 2022 року боронив Україну на Сумщині та Харківщині. Сильний, відповідальний, вірний своїй присязі — таким його запам’ятають побратими та рідні.

Він не повернувся додому живим… Залишив по собі невимовний біль і сльози. У жалобі — дружина, дочка, зять, маленький онук, сестри та велика родина, яка більше ніколи не почує його голосу.

Тіло загиблого Героя зустрічатимуть у понеділок, 14 липня, орієнтовно об 11:00 у селі Вага.

Цього ж дня відбудеться панахида, а похорон — у вівторок, 15 липня.

Щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Петра.

Поділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами.

Світла пам’ять і вічна шана Захиснику України.🕯️