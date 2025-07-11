Через бездіяльність місцевої влади під загрозою будинок 1912 року у Микулинцях

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури подали позов до суду в інтересах держави щодо укладення охоронного договору на пам’ятку архітектури місцевого значення в селищі Микулинці. Відповідачем у справі є Микулинецька селищна рада.

Йдеться про житловий будинок 1912 року, який розташований на вул. С. Бандери, 11. Ця споруда — цінний зразок забудови початку ХХ століття. Вона зберегла елементи пізньої сецесії, має унікальне архітектурне вирішення головного та бічного фасадів, і становить значну історико-культурну цінність для Тернопільщини.

Водночас, як з’ясувала прокуратура, селищна рада, яка є власником будівлі, досі не уклала охоронного договору з Департаментом архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА. Це порушує вимоги законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Без такого договору об’єкт залишається незахищеним від можливих змін, руйнування чи втрати декоративних елементів, що загрожує знищенням історичної спадщини.

Прокуратура подала позов до Тернопільського окружного адміністративного суду з вимогою:

визнати бездіяльність Микулинецької селищної ради протиправною ,

зобов’язати укласти охоронний договір з відповідним органом виконавчої влади.

Суд вже відкрив провадження у справі.

Довідково:

Охоронний договір — це юридичний документ, що встановлює обов’язки власника чи користувача пам’ятки щодо її збереження, утримання, використання та реставрації відповідно до законодавства про охорону культурної спадщини.