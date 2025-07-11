Мистецтво гачком: у Тернополі відкрили виставку унікальних картин Марини Футуренко

9 липня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття персональної виставки «Мереживо — мистецтво гармонії. Дивовижний світ гачкових картин». Свої унікальні роботи представила Марина Футуренко — мисткиня з Бережан, яка творить художні полотна гачком. Її роботи вражають глибиною образів і технічною майстерністю: нитка й гачок стають для авторки інструментами, що замінюють пензель і фарби.

Виставка відкрилася у теплій, майже родинній атмосфері — саме цього дня мисткиня також святкувала свій день народження. Привітати її прийшли рідні, друзі, колеги та поціновувачі творчості.

Із вітальним словом до гостей звернувся директор музею Ярема Шатарський, який відзначив унікальність виставки й подякував мисткині за натхнення, яке вона дарує людям.

Марина Футуренко поділилася власною історією життя, що лягла в основу її творчості. Народжена на півночі, 25 років вона провела у засланні, навчалася в Казахстані, жила у Стрию, а нині мешкає в Бережанах. Про складне дитинство мисткині розповідається в книзі «Репресоване дитинство», яку вона також презентувала під час виставки.

Кожна її картина — це не лише витончене мереживо з ниток, а й глибокий емоційний посил, особиста історія, вишита серцем. Присутні були зворушені щирістю авторки та глибиною її творчості.

Виставка триває в обласному краєзнавчому музеї. Запрошуємо відкрити для себе мистецтво гачка в новому світлі.