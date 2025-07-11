У Чорткові жінку оштрафують за викинуте сміття — порушення викрили завдяки камерам

У Чорткові муніципальні інспектори встановили порушницю правил благоустрою, яка викинула сміття просто на узбіччя дороги, що веде до міського пляжу. Жінку викрили завдяки кадрам з відеокамер спостереження.

Про порушення повідомив небайдужий мешканець, який помітив картонні коробки з відходами під час прогулянки та зняв усе на відео. Запис надіслав міському голові Володимиру Шматьку.

Інспектори швидко встановили особу жінки — нею виявилася мешканка будинку на вул. Степана Бандери. У поясненнях вона зазначила, що залишила сміття на місці, де раніше стояли контейнери. Однак відеозапис чітко зафіксував, як вона, помітивши відсутність баків, свідомо перенесла сміття на вул. Надбережну.

На жінку склали адміністративний протокол. Відповідно до Правил благоустрою Чортківської громади, їй загрожує штраф від 340 до 1360 гривень, остаточну суму визначить адмінкомісія.

Нагадаємо, з 1 липня вулиця Носса та прилеглі райони перейшли на планово-подвірну систему збору ТПВ. Загальні контейнери демонтовано, натомість кожен двір отримав персональний бак для сміття. У місцях, де раніше стояли баки, встановлені таблички з попередженням про штраф за несанкціоноване сміттєзвалище.