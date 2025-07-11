11–15 липня на Микулинецькій — ремонт дороги: рух частково перекрито

Із 11 по 15 липня 2025 року на ділянці вулиці Микулинецької в Тернополі, від будинку №106А у напрямку магазину АТБ, триватимуть роботи з поточного ремонту дорожнього покриття. Роботи виконуватимуться щоденно з 08:00 до 22:00 за умови сприятливої погоди.

У межах поточного ремонту заплановано фрезерування старого асфальтобетонного покриття, підсилення основи дорожнього полотна та влаштування нового шару асфальту.

На період проведення ремонтних робіт рух транспорту на вказаній ділянці буде частково обмежено — до осі вулиці. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут, зважати на можливі затримки в русі та, за можливості, обирати альтернативні шляхи. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які виникають у зв’язку з проведенням робіт.