Допомога тваринам у Тернополі зупинена: голова «Ноївого ковчега» у ТЦК. Заява ГО

ГО “Ноїв Ковчег” Тернопіль припиняє діяльність

Громадська організація «Ноїв ковчег», яка понад 15 років рятувала та лікувала безпритульних і диких тварин у Тернополі, заявила про припинення своєї діяльності. Причина — мобілізація голови організації Володимира Тукала, який є незамінним фахівцем у роботі з травмованими тваринами.

Володимир — єдина людина в регіоні, яка володіє навичками роботи з дикими тваринами, знається на дозуванні наркозу, відлові неконтактних собак і котів, а також має досвід реанімації після ДТП, його професіоналізм визнавали всі служби: від поліції та ДСНС до міської ради, – йдеться у повідомленні ГО.

Це не лише голова організації, це ЄДИНА людина, яка вміє працювати з сильно травмованими тваринами при дтп, з дикими тваринами, вміє розрахувати наркоз, щоб відловити не контактну собаку чи кота. Володя не проігнорував жодного звернення від поліції щодо випадків з тваринами. Всі найважчі травми він завжди бере на себе. УСІ держ. Служби звертались завжди до ВОЛОНТЕРА Володі. Тепер уже не буде. Не має до кого…. І коли до нас дзвонитиме поліція в 3 ночі (а це чуть не кожен день) з проханням про допомогу, бо більше вони НЕ МАЮТЬ куди дзвонити, то ми нагадаємо, що їхні колеги звезли Володимира в ТЦК. Зараз в нього дома є ХВОРІ собаки і котики. Дві собаки паліативні пацієнти, які дуже привʼязані до Володі…. Одним словом, без нього повноцінно функціонувати організації просто не може. Тому вибачте, але половина важкотравмованих тварин залишиться без допомоги. В нас все.

«Ноїв ковчег» з’явився у 2009 році як відповідь на жорстокий відлов собак у місті. Організація займалася стерилізацією, лікуванням, доглядом за безпритульними тваринами, співпрацювала з комунальним центром реабілітації у с. Дичків та допомагала приватним притулкам.