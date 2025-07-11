Що роблять у Римі пʼять голів громад з Тернопільської області

10–11 липня в Римі відбувається Ukraine Recovery Conference 2025 — масштабна міжнародна подія, присвячена післявоєнному відновленню України. Цьогорічний форум об’єднав тисячі учасників з усього світу: представників урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства.

Тернопільщину на конференції представляє делегація, яку очолює заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павло Журба. До складу делегації увійшли також голови Великоберезовицької, Бережанської, Байковецької, Копичинецької та Лановецької громад.

📍 Серед ключових тем цьогорічної конференції:

відбудова регіонів,

освіта,

енергетика,

цифрові трансформації,

правова реформа,

розвиток партнерств із ЄС.

Учасники обговорюють нові програми міжнародної допомоги та запускають ініціативи для зміцнення локальної економіки.

Під час відкриття виступив Президент України Володимир Зеленський, який наголосив на необхідності системного міжнародного підходу до відновлення нашої країни:

“Нам потрібна коаліція з чітким лідерством – країн і компаній, які очолять і поведуть за собою інших. Відбудова України – це також можливість для модернізації вашої інфраструктури, ваших технологій і створення робочих місць у ваших країнах”, – наголосив Глава держави.

У межах конференції Павло Журба також провів перемовини з Генеральним консулом України в Неаполі Максимом Коваленком. Обговорили перспективи укладення меморандуму про співпрацю між Тернопільщиною та регіонами Італії.