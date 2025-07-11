Очільник Тернопільщини В’ячеслав Негода призначив собі ще одного радника

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації В’ячеслав Негода призначив радником (на громадських засадах) полковника Вадима Ластовицького, начальника ДНЗ “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”.

🔰 Сфера його відповідальності — безпека і підготовка громадян до національного спротиву.

У межах першої зустрічі обговорено ключові напрямки та першочергові кроки:

створення та запуск обласного центру підготовки громадян до національного спротиву ;

налагодження тісної взаємодії з комунальною установою “Тернопільський обласний центр підготовки населення до національного спротиву” , що діє при обласній раді;

реалізація заходів обласної програми сприяння територіальній обороні — проведення вишколів, зборів, тренувань, навчальних модулів.

🔹 Як зазначив очільник області, йдеться не лише про організацію процесів, а про реальну підготовку мешканців до захисту своїх домівок у разі потреби.

🔹 Досвід та системне бачення Вадима Ластовицького, вважають в ОВА, дозволить посилити обороноздатність регіону та сформувати ефективну модель підготовки громадян до національного спротиву.

«Обороноздатність — це справа спільна. Тримаймо стрій!» — наголосив В’ячеслав Негода.