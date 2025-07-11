Очільник Тернопільщини В’ячеслав Негода призначив собі ще одного радника
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації В’ячеслав Негода призначив радником (на громадських засадах) полковника Вадима Ластовицького, начальника ДНЗ “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”.
🔰 Сфера його відповідальності — безпека і підготовка громадян до національного спротиву.
У межах першої зустрічі обговорено ключові напрямки та першочергові кроки:
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створення та запуск обласного центру підготовки громадян до національного спротиву;
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налагодження тісної взаємодії з комунальною установою “Тернопільський обласний центр підготовки населення до національного спротиву”, що діє при обласній раді;
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реалізація заходів обласної програми сприяння територіальній обороні — проведення вишколів, зборів, тренувань, навчальних модулів.
🔹 Як зазначив очільник області, йдеться не лише про організацію процесів, а про реальну підготовку мешканців до захисту своїх домівок у разі потреби.
🔹 Досвід та системне бачення Вадима Ластовицького, вважають в ОВА, дозволить посилити обороноздатність регіону та сформувати ефективну модель підготовки громадян до національного спротиву.
«Обороноздатність — це справа спільна. Тримаймо стрій!» — наголосив В’ячеслав Негода.