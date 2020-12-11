Карантин в Україні продовжили до 28 лютого, на 16 днів введуть жорсткий локдаун

Кабмін продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року, з 8 січня діятиме жорсткий локдаун.

Згідно з новою постановою, роботу закладів громадського харчування продовжать до 23:00 (наразі до 22:00), але з забороною розрахунків після 22:00. У новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 1 години ночі.

Ялинки на площах можна ставити, але без облаштування концертних майданчиків і розваг.

Нагадаємо, що жорсткий карантин діятиме з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року.