Карантин в Україні продовжили до 28 лютого, на 16 днів введуть жорсткий локдаун
Кабмін продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року, з 8 січня діятиме жорсткий локдаун.
Згідно з новою постановою, роботу закладів громадського харчування продовжать до 23:00 (наразі до 22:00), але з забороною розрахунків після 22:00.
У новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 1 години ночі.
Ялинки на площах можна ставити, але без облаштування концертних майданчиків і розваг.
Нагадаємо, що жорсткий карантин діятиме з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року.