З 1 січня буде заборонено продаж снеків, чіпсів, сухариків, попкорну: оновлення харчування у школах Тернопільщини

Держава на найвищому рівні зацікавлена, щоб діти зростали здоровими та з корисними харчовими звичками. Про це сьогодні під час селекторної наради з представниками областей наголосила дружина Президента України Олена Зеленська.

– Рік тому ми розпочали велику роботу з оновлення системи харчування в школах. Проведено аудиту у 500 навчальних закладах в різних областях, а також опитування учнів та батьків щодо їхньої оцінки якості шкільного харчування. Так нам вдалося визначити найбільш проблемні питання. Серед них – несмачна та холодна їжа, незадовільний стан харчоблоків, – розповіла Олена Зеленська.

У результаті напрацювань робоча група розробила і затвердила план заходів з реформування системи шкільного харчування. Він складається з десяти пунктів. П’ять з них планують виконати вже до кінця року.

Нові норми харчування дітей у школах, розроблені МОЗ, забороняють реалізацію дітям технологічно оброблених м’ясних та рибних страв (ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів тощо), солодких газованих напоїв, енергетичних напоїв, обмежують добову кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів.

З 1 січня у школах буде заборонено продаж снеків, чіпсів, сухариків, попкорну.

Натомість в оновленому раціоні школярів з’явиться більше овочів, фруктів, ягід, молочних продуктів.

Вперше на законодавчому рівні буде врегульовано питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами.

– Якщо вони підтверджені довідкою сімейного лікаря чи педіатра, то власник закладу повинен організувати харчування з урахуванням рекомендацій лікаря щодо виключення або заміни певних харчових продуктів, – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Тернопільщина має один з кращих показників реформування системи харчування у закладах освіти. Наш досвід планують застосувати в інших регіонах країни.

– Модернізацію системи харчування ми здійснювали через програми «Дітям Тернопільщини – якісне харчування», прийняті на рівні об’єднаних територіальних громад та районів. Загалом в області діє 39 таких програм. На цьому етапі – це було оптимальним варіантом, аби не випустити з поля зору жодної школи. Загалом програмами охоплено 656 закладів освіти. Завдяки державній субвенції, яка надійшла у сумі 10,8 млн. грн., а також співфінансуванню з місцевих бюджетів ми оновили харчоблоки у понад півсотні шкіл. Ремонт приміщень відбувався за кошти місцевих програм, – розповідає голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Крім того, в області посилено роботу щодо виявлення випадків реалізації неякісних продуктів у навчальних закладах.

– Держпродспоживслужба області виявила близько 40 фактів неякісного надання товарів для харчування дітей. Це, як правило, молочні продукти. Проведена робота дає можливість не допустити таких операторів ринку до закупівель. Вони були зняті тендерів. Допущені лише ті, хто пройшов сертифікацію, – зазначив Володимир Труш.

Наступного року в області планують затвердити обласну програму щодо покращення якості харчування у школах, яка стане фундаментом для реалізації наступних етапів реформування.