У Тернополі пройде воркшоп «Театр, що підтримує»

Запрошуємо освітян, громадських активістів, культурних діячів та зацікавлених взяти участь у воркшопі «Театр, що підтримує» 20 жовтня у креативному кластері Nа пошті. Подія буде цікава всім, хто стикається у роботі з людьми, що постраждали від війни, прагне збагатити арсенал методів міжособистісної взаємодії, трансформувати емоції у творчість та конструктив.

У програмі:

Знайомство через контактну імпровізацію та плейбек-театр із режисером Олегом Тучапським;

Практикум з віршотерапії з Анною Людновою;

Модерована дискусія з командою ужгородського театру УЖіК (В’ячеслав Єгоров, Юлія Єгорова, Олена Аляб’єва).

Методика форум-театру від київського «Театру ЗМІН» (Владислава Крижна, Алла Мельничук);

А увечері учасників заходу чекає постановка Тернопільського тимчасового театру 3.0 «Ми – цілі».

Детальніше про спікерів:

Олег Тучапський – співзасновник 48.space, режисер і актор шоу-театру «Метаноя», режисер пластичного модерн-театру «Квадрат індивідуальності»;

Анна Люднова – письменниця, фольклористка, перформерка, волонтерка. Засновниця фольклорної онлайн-студії «Витоки» для дітей та дорослих. Фасилітаторка письмових практик Дому ветерана (Тернопіль). Вивчає бібліотерапію за сертифікованою американською програмою, є членкинею Національної асоціації поетичної терапії (NAPT, USA). Експертка УКФ (Культурні та креативні індустрії) та УІК.

В’ячеслав Єгоров – сценарист, режисер, засновник театру-студії «УЖІК», Юлія Єгорова – продюсерка театру «УЖІК», Олена Аляб’єва – акторка театру «УЖІК».

Алла Мельничук – членкиня української спільноти практики театру пригноблених, джокерка Театру ЗМІН; Владислава Крижна – консультантка з питань освіти у сфері театру пригноблених, джокерка, співзасновниця Школи театру пригноблених, тренерка з розвитку креативного мислення (Київ).

Участь безкоштовна! Реєстрація: https://forms.gle/uRmVBq32PmKtCVgL6

Кількість місць обмежена, про результати відбору учасників повідомлять до 15 жовтня.

У 2023 році на базі креативного кластеру Nа пошті ми заснували експериментальну театральну студію «Тернопільський тимчасовий театр». Це була відповідь на потребу пошуку спільних точок дотику, зниження рівня взаємного нерозуміння у суспільстві. Зараз стартує уже четверта ітерація театру, тож захід стане підсумком і можливістю поділитися успішним досвідом інтеграції та реінтеграції у локальну спільноту через культуру, – каже голова ГО «Інститут міської культури» і засновниця креативного кластеру Nа пошті Марічка Юрчак.

Подія здійснюється за підтримки Європейського Союзу в рамках Стипендіальної програми для лідерів громадянського суспільства країн Східного партнерства.