У Тернополі відновлюють вікна після атаки російського безпілотника

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було прийнято рішення про передачу скла для відновлення пошкоджених вікон у житлових будинках міста після недавньої атаки ворожого безпілотника.

З балансу Тернопільської міської ради на баланс дочірнього підприємства «Люкс-1» приватного підприємства «Люкс» передано скло товщиною 4 мм в кількості 104,4 квадратних метрів на загальну вартість 15 242 грн. За допомогою цього матеріалу відновлюють пошкоджені вікна у місцях загального користування будинків (сходові клітки).

Згідно з актом обстеження, загалом було вибито понад 100 квадратних метрів віконного скла, що потребує негайної заміни для відновлення безпеки та комфорту мешканців.

Це рішення є частиною робіт із ліквідації наслідків пошкоджень міської інфраструктури, що сталися на початку грудня, коли ворожі дрони завдали значних руйнувань житловим будинкам у Тернополі. В оселях тернополян пошкоджені вікна вже замінили на металопластикові конструкції.