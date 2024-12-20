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Новини Тернополя 

У Тернополі відновлюють вікна після атаки російського безпілотника

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На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було прийнято рішення про передачу скла для відновлення пошкоджених вікон у житлових будинках міста після недавньої атаки ворожого безпілотника.

З балансу Тернопільської міської ради на баланс дочірнього підприємства «Люкс-1» приватного підприємства «Люкс» передано скло товщиною 4 мм в кількості 104,4 квадратних метрів на загальну вартість 15 242 грн. За допомогою цього матеріалу відновлюють пошкоджені вікна у місцях загального користування будинків (сходові клітки).

Згідно з актом обстеження, загалом було вибито понад 100 квадратних метрів віконного скла, що потребує негайної заміни для відновлення безпеки та комфорту мешканців.

Це рішення є частиною робіт із ліквідації наслідків пошкоджень міської інфраструктури, що сталися на початку грудня, коли ворожі дрони завдали значних руйнувань житловим будинкам у Тернополі. В оселях тернополян пошкоджені вікна вже замінили на металопластикові конструкції.

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