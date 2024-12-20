Маленька Полінка розбила копілочку і все до копійки віддала захисникам

Розбила копілочку, і всі до єдиної копійки передала на потреби військових. Про це розповідає волонтерка Наталія Гамера у мережі Фейсбук.

Семирічна Полінка Карпець простягнула сьогодні мені свій скарб у торбинці, а я ледве сльози стримувала. Навіть не питала, яка там сума. Важливо, що дитя знає, де ці кошти дуже потрібні 💙💛

Дякуємо тобі, серденько, за твою велику віру і допомогу ЗСУ🇺🇦

Хай якнайшвидше буде переможний мир у нашій країні, щоб діти могли радіти святам і бути щасливими у своїх теплих домівках з найріднішими і близькими💞💋

377 гривень від Поліночки зарахуємо до збору на систему РЕБ для підрозділу прикордонників, де служить наш Сергій Андрійчук 💪👌💙💛

Збір триває. Будь ласочка, поможіть закрити🙏

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