Маленька Полінка розбила копілочку і все до копійки віддала захисникам
Розбила копілочку, і всі до єдиної копійки передала на потреби військових. Про це розповідає волонтерка Наталія Гамера у мережі Фейсбук.
- Семирічна Полінка Карпець простягнула сьогодні мені свій скарб у торбинці, а я ледве сльози стримувала. Навіть не питала, яка там сума. Важливо, що дитя знає, де ці кошти дуже потрібні 💙💛
Дякуємо тобі, серденько, за твою велику віру і допомогу ЗСУ🇺🇦
Хай якнайшвидше буде переможний мир у нашій країні, щоб діти могли радіти святам і бути щасливими у своїх теплих домівках з найріднішими і близькими💞💋
377 гривень від Поліночки зарахуємо до збору на систему РЕБ для підрозділу прикордонників, де служить наш Сергій Андрійчук 💪👌💙💛
Збір триває. Будь ласочка, поможіть закрити🙏
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