Хвилина мовчання на честь Ігоря БУТРИНА

38-річний захисник України, інспектор прикордонної служби Ігор БУТРИН віддав своє життя 9 січня 2023 року в жорстоких боях за Соледар на Донеччині.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, він, не вагаючись, став на захист Батьківщини, спочатку в лавах територіальної оборони, а згодом – у Державній прикордонній службі України.

“Жодні вмовляння не могли його зупинити – він твердо вирішив іти”, – згадує дружина Ірина. Ігор мужньо тримав оборону Соледара, до останнього подиху виконуючи свій обов’язок.

За проявлену мужність Ігор БУТРИН посмертно нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Ігор залишив батька Богдана Мирославовича, дружину Ірину та доньку Каріну, для яких він назавжди залишиться прикладом незламності духу та відданості Україні.