На війні загинув Андрій Борух з Тернопільщини

НА ВІЙНІ ЗАГИНУВ БОРУХ АНДРІЙ З ЧОРТКОВА, повідомляє міськрада.

Ще один Герой. Ще одна втрата через московське вторгнення. Ще одна сім’я, що втратила сина, чоловіка, батька… На російсько-українській війні загинув БОРУХ Андрій з Чорткова (1996 р.н.).

Андрій сам родом із Волині, там його батьки та сестра. У Чорткові – сім’я: кохана дружина та 4-річна донечка.

На війну молодого чоловіка призвали 16 січня 2023 року.

Служив механіком-водієм самохідного артилерійського дивізіону військової частини А4548, звання – матрос.

Останній бій Андрія відбувся 19 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Дачне Донецької області…

Щирі співчуття рідним і близьким захисника…