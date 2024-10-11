Чорна стрічка на українському прапорі вчергове розвивається над селом Великі Чорнокінці Колиндянської громади, повідомляють у селищній раді.

Ще одне повідомлення про загибель Героя підтвердилося… На щиті повертається додому КУЧМІЙ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ,05.02.1995 року народження.

06 жовтня 2024 року під час ворожих штурмових дій по ВП в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області отримав множинні важкі поранення, після чого зник безвісти. Чекали, вірили, надіялися… Але після проведення пошукових заходів знайшли мертвим старшого навідника гранатометного взводу старшого солдата КУЧМІЙ ТАРАСА ВОЛОДИМИРОВИЧА.

12 липня 2022 року був призваний на військову службу

Він відстоював свободу власної держави ще з 2014 року. Та, на жаль, не повернувся живим з поля бою російсько-української війни.

Висловлюємо щирі співчуття матері та всій родині, разом з ними переживають велике горе. Та нема тих, які б змогли полегшити , розрадити і дати знову сенс жити щасливо матері, яка втратила єдиного люблючого сина.Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах його близьких. Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться у наших серцях. Він покинув цей світ, щоб приєднатися до небесного воїнства та навік стояти на захисті нашої країни.