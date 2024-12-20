Російський обстріл Києва пошкодив пам’ятку архітектури національного значення — Костел Святого Миколая

“Пошкоджені головні вежі, які чекають на повернення хрестів, скло повилітало і частково пошкоджені вітражі спереду. Але інші будівлі навколо постраждали набагато більше. Слава Богу, ніхто не постраждав, зранку в костелі була меса, я теж зранку в костелі. Чекаємо на комісію від Міністерства культури. Довкола багато пожежників”, – розповів Павло Вишковський.