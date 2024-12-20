Російський обстріл Києва пошкодив пам’ятку архітектури національного значення — Костел Святого Миколая
Російський обстріл Києва вранці 20 грудня пошкодив пам’ятку архітектури національного значення — Костел Святого Миколая. Вибухова хвиля вибила вітражне скло на вікнах і поруйнувала вежі.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на настоятеля римо-католицької парафії святого Миколая в Києві о. Павла Вишковського.
“Пошкоджені головні вежі, які чекають на повернення хрестів, скло повилітало і частково пошкоджені вітражі спереду. Але інші будівлі навколо постраждали набагато більше. Слава Богу, ніхто не постраждав, зранку в костелі була меса, я теж зранку в костелі. Чекаємо на комісію від Міністерства культури. Довкола багато пожежників”, – розповів Павло Вишковський.
Також пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, яка розташована поруч, повідомив Український міжнародний інститут реставрації.
За останніми даними, через російську атаку по Києву одна людина загинула, ще 10 постраждали.
Фото: Сергій Коровайний, Український міжнародний інститут реставрації, Укрінформ