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Пантеон Героїв 

Ще одне молоде життя обірвала війна… Загинув Петро Гросуляк з Тернопільщини

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Знову розпач, сльози та невимовний біль рідних та близьких, яких нічим не вгамувати…
При захисті Батьківщини, виявивши стійкість та мужність, під час виконання бойового завдання 13 вересня 2024 року в районі н.п. Григорівка Донецької області загинув солдат ГРОСУЛЯК ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1998 року народження, уродженець с. Білівці Мельнице-Подільської територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.
Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!
Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

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