Командир бригади Олег Побережнюк, якого звинувачують у зловживанні, вже сплатив майже млн.грн застави

Rомандир 211 понтонно-мостової бригади ЗСУ Олег Побережнюк, якого обвинувачують у зловживанні впливом, вчора, 19 грудня, уже сплатив заставу у розмірі 908 тис 400 грн.

Нагадаємо, вчора, Тернопільський міськрайонний суд обрав Побережнюку запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесеня застави у розмірі – 908 тис 400 грн.

З власних джерел “Тернополянам” стало відомо, що ще вчора за Побережнюка внесли заставу і він уже мав би бути на волі, тобто вдома, хоча з хакерською атакою рос. спецслужб на українські реєстри, можливо Олег Побережнюк ще залишається в СІЗО.

Нагадаємо, слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у зловживанні службовим становищем.