Командир бригади Олег Побережнюк, якого звинувачують у зловживанні, вже сплатив майже млн.грн застави
Нагадаємо, вчора, Тернопільський міськрайонний суд обрав Побережнюку запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесеня застави у розмірі – 908 тис 400 грн.
З власних джерел “Тернополянам” стало відомо, що ще вчора за Побережнюка внесли заставу і він уже мав би бути на волі, тобто вдома, хоча з хакерською атакою рос. спецслужб на українські реєстри, можливо Олег Побережнюк ще залишається в СІЗО.
Нагадаємо, слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у зловживанні службовим становищем.
46-річний підозрюваний – Олег Побережнюк у 2023 році залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, а натомість вони отримували грошове забезпечення, як у зоні бойових дій.
Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді знаходилися вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати.
Загальна сума збитків державі становить майже мільйон гривень.