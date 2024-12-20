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Командир бригади Олег Побережнюк, якого звинувачують у зловживанні, вже сплатив майже млн.грн застави

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Rомандир 211 понтонно-мостової бригади ЗСУ Олег Побережнюк, якого обвинувачують у зловживанні впливом, вчора, 19 грудня, уже сплатив заставу у розмірі 908 тис 400 грн. 

Нагадаємо, вчора, Тернопільський міськрайонний суд обрав Побережнюку запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесеня застави у розмірі – 908 тис 400 грн. 

З власних джерел “Тернополянам” стало відомо, що ще вчора за Побережнюка внесли заставу і він уже мав би бути на волі, тобто вдома, хоча з хакерською атакою рос. спецслужб на українські реєстри, можливо Олег Побережнюк ще залишається в СІЗО. 

Нагадаємо, слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у зловживанні службовим становищем.

46-річний підозрюваний – Олег Побережнюк у 2023 році залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, а натомість вони отримували грошове забезпечення, як у зоні бойових дій.

Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді знаходилися вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати.

Загальна сума збитків державі становить майже мільйон гривень.

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