Омоложение и фибробласты: как связаны эти два понятия?

Большинство девушек склонны мыслить, что если вопрос заходит о качественном омоложении лица, то в помощь могут прийти либо дорогие кремы, либо дорогостоящие процедуры или инъекции ботокса с филлерами. Но медицинская косметология шагнула далеко вперед и изменила все приоритеты и ценности в вопросе качественного омоложения. Если раньше все стремились к новым препаратам и инъекциям на рынке, то сейчас все сведено к открытию новых ресурсных возможностей самого организма поддерживать молодость и красоту.

На этом фоне в отдельную отрасль сформировались процедуры клеточной и регенеративной медицины, к которому относится популярное омоложение фибробластами.

В чем суть процедуры?

Фибробласты в структуре кожи и организма отвечают за выработку коллагена и эластина, что формируют волокна тканей. С возрастом их количество в организме становится все меньше, а активность потихоньку угасает.

Чтобы всегда быть готовым к этому переломному моменту и переходу с молодости в зрелость с сохранением своей красоты, стоит рассмотреть омоложение фибробластами в клинике ANACOSMA.

Суть процедуры заключается в ее этапах проведения:

Для культивирования фибробластов специалист берет небольшой образец кожи у пациента (зачастую за ухом), помещает в специальный контейнер и транспортирует в лабораторию. В специальных лабораториях отбирают более активные клетки для культивирования. Их помещают в специальный раствор для размножения и деления (процесс занимает 4–6 недель). Инъекцирование. Подготовленная эмульсия с фибробластами вводится внутрикожно в область лица. При необходимости сеансы омоложения фибробластами можно повторять или проходить процедуру курсом.

Эмульсию из фибробластов можно сохранять долгое время в криолаборатории, имея под рукой чудотворный эликсир молодости.

Когда процедура омоложения фибробластами наиболее эффективна?

С появлением первых признаков старения можно начинать подготовку к биоомоложению. Они проявляются через:

дряблость кожи и потерю упругости;

морщины вокруг глаз;

неровный тон лица;

увеличенные поры;

птоз тканей век;

нечеткость овала лица.

Если не предпринимать никаких мер, ситуация с каждым годом будет только усугубляться. И бороться со стойкими визуальными признаками старения становится очень сложно.

Напротив, новейшие технологии регенеративной клеточной медицины всего за месяц способны увеличить ресурсность вашего организма, повышая количество собственных фибробластов. Этот метод эффективен и для профилактики, и для проведения терапии уже возникших проблем и дефектов.

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