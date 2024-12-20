Аутоиммунный тиреоидит: что важно знать об этом заболевании?

Аутоиммунный тиреоидит – это хроническое заболевание щитовидной железы, во время которого клетки иммунной системы без веских причин “атакуют” клетки щитовидной железы, что постепенно приводит к ее повреждению, снижению функции и развитию гипотиреоза.

Аутоиммунный тиреоидит, симптомы которого часто незаметны, без должного лечения может существенно повлиять на общее самочувствие, гормональный баланс и качество жизни. Daily Medical – это современная эндокринология в Днепре, врачи которой помогут вам своевременно диагностировать и подобрать эффективное лечение. А о причинах, симптомах и что значит АТПО гормон повышен, что делать, расскажем дальше.

Причины АИТ

Основная причина аутоиммунного тиреоидита – это нарушение работы иммунной системы, которая начинает атаковать клетки щитовидной железы. Среди наиболее распространенных причин развития АИТ есть:

Генетическая предрасположенность. Если у ваших родственников были проблемы со щитовидной железой, риск развития АИТ растет. Гормональные конфигурации. Заболевание часто проявляется в периоды гормональной нестабильности, в частности, во время беременности, в послеродовой период или во время менопаузы. Хронические инфекции. Вирусные или бактериальные инфекции могут вызвать активацию аутоиммунных процессов. Экологические причины. Постоянный стресс, дефицит йода или его избыток, плохая экология могут также влиять на развитие тиреоидита. Нарушение иммунной системы. Некоторые аутоиммунные заболевания могут стать триггером для АИТ.

Симптомы аутоиммунного тиреоидита

На начальных этапах АИТ может протекать бессимптомно. Однако со временем, когда щитовидная железа начинает терять свои функции, развивается аутоиммунный тиреоидит, симптомы которого следующие:

чувство усталости и слабость, которое не исчезает даже после отдыха;

стремительное увеличение веса, даже при соблюдении правильного питания;

раздражительность, депрессия, тревожность и другие нарушения настроения;

проблемы с кожей, а также выпадение волос и ломкость ногтей;

постоянное чувство холода, даже в теплую погоду;

медленный пульс, одышка или нарушение ритма сердца;

видимое увеличение щитовидной железы или ощущение “комка” в горле.

Если вы заметили подобные симптомы, следует сдать анализы на гормоны щитовидной железы и антитела. АТ ТПО повышен, что это значит? Это может свидетельствовать о наличии АИТ или иного аутоиммунного процесса.

Как лечить аутоиммунный тиреоидит

К сожалению, пока не существует эффективного лечения, которое позволило бы полностью вылечить хроническое заболевание щитовидной железы – аутоиммунный тиреоидит. Лечение в данном случае предполагает комплексный подход, правильный подбор лекарственных средств, помогающих стабилизировать состояние, снизить риски осложнений и значительно улучшить качество жизни. Однако существуют общие принципы лечения, предусматривающие:

Гормональная терапия. Например, при гипотиреозе назначают заместительную терапию и препараты левотироксина, которые помогают поддерживать нормальный уровень гормонов. Контроль иммунной системы. При обострении могут использоваться противовоспалительные препараты для уменьшения аутоиммунной активности. Коррекция образа жизни. Сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами, исключение стрессовых ситуаций, нормализация режима сна и контроль уровня йода в рационе устраняют острые проявления аутоиммунного тиреоидита. Регулярное наблюдение. Важно регулярно посещать эндокринолога для контроля состояния щитовидной железы и уровня гормонов. Если у вас атпо гормон повышен, врач обязательно подскажет правильную тактику лечения.

При выявлении симптомов аутоиммунного тиреоидита не следует откладывать визит к врачу, а сразу записаться на консультацию. В клинике Daily Medical вам помогут провести максимально точную диагностику и подобрать оптимальное лечение, которое обеспечит контроль вашего здоровья.



