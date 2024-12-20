Захищаючи Україну загинув Назарій Богуш з Тернопільщини

💔З великим болем та скорботою Теребовлянська міська рада повідомляє звістку про загибель на війні нашого земляка з с.Кровинка солдата Богуша Назарія Михайловича, 14.07.1996 року народження.

🪖Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, Назарій Богуш загинув 12 грудня 2024 року біля с.Райгородка Сватівського району Луганської області.

Призваний на військову службу 8 березня 2024 року. Був стрільцем.

Україна втратила свого сина, громада – жителя, кожен із нас – захисника.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Нехай Господь дасть сили пережити це важке горе, а полеглому Герою подарує життя вічне на небесах. 🙏🕯

🕯Вічна пам’ять та шана захиснику України…🩵💛